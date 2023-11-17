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Erzurum Palandöken'de kar etrafı beyaza bürüdü

Erzurum Palandöken'de kar etrafı beyaza bürüdü

Ülkemizin önemli kayak merkezlerinde birisi olan Palandöken’de etkili olan kar yağışı dağı beyaza bürüdü

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Şehir merkezinde dün gece başlayan yağmur ve etkili olan fırtına Palandöken Kayak Merkezi'nde kara dönüştü. Sabah evlerinden çıkan Erzurumlular Palandöken’in beyaz görüntüsü ile karşılaştılar. Palandöken’de kara hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise araçları üzerinde biriken karı temizlemekte zorlandı. Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü, Palandöken’de dün gece sıcaklığın eksi 8’e kadar düştüğünü açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre ise; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bazı bölgelerde aralıklı yağmurlu, yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği ifade edildi.

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