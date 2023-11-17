Artvin'de dağ evinde elleriyle beslediği tilkiyi yolda gördü, eve davet etti

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fikri Özkan, hafta sonlarını geçirdiği dağ evine giderken daha önce elleriyle beslediği tilkiyi görünce aracı durdurup tilkiyi eve davet etti.

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Geçtiğimiz yıllarda dağ evine gelen tilki ve yavrularının karnını doyuran Fikri Özkan, uzun aradan sonra tekrar Atabarı Kayak Merkezinde bulunan dağ evinin yakınlarında yolun kenarında tilkiyi gördü. Gündüz saatlerinde tilkinin ana yolda olduğunu gören Özkan, araçtan inerek “ Kardelen” ismini verdiği tilkiyi eve davet etti. Özkan, o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken, tilkinin sevimli hali ve sakin tavırları dikkat çekti.

Fikri Özkan’ın daha önce "Raziye" ismini verdiği tilki ile yavrusu olduğunu düşündüğü Kardelen'in yaklaşık bir yıldır zaman zaman dağ evinde beslediğine dair haberlere konu olmuştu.