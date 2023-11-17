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Samsun'da apartman boşluğundan motosiklet çalındı

Samsun'da apartman boşluğundan motosiklet çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde apartman boşluğunda bulunan motosiklet çalındı.

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Olay, dün akşam Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman girişinde H.Ş'ye ait 55 AKB 319 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah motosikleti yerinde göremeyen H.Ş., polise ihbarda bulundu.

Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalınan motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

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