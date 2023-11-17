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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı!

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı!

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Onur Mahallesi ve Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs, Yunus Emre ve Bahçelievler mahallelerindeki 4 ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde, 20,17 gram sentetik uyuşturucu, reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 7 hap, ruhsatsız 3 tabanca, bu silahlara ait 15 mermi, çelik yelek ile uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Adreslerdeki Mehmet Can C, Serhat K, Abdülkadir B. ve Halil K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Can C. ve Serhat K. tutuklandı, Abdülkadir B. ve Halil K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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