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Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı!

Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı!

Mersin'in Mezitli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın silahlı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince DEAŞ mensuplarına yardım ettiği belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı, adreste dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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