Telsizi eline alan down sendromlu Mehmet, bir günlüğüne polis oldu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki down sendromlu Mehmet Ersürer, giydiği polis kamuflajıyla bir günlüğüne polis oldu. Polis ekiplerinin de uyum sağladığı görüntüler, yürekleri ısıttı.

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Reyhanlı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki down sendromlu Mehmet Ersürer’in polis olma hayali İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından mesainin başlamasıyla evinden ekip aracıyla alınan Ersürer, 1 günlük mesaisine başladı. Ekip aracıyla devriyeye çıkan; siren çalmayı ve telsizde muhabere yapmayı ihmal etmeyen Ersürer, unutulmaz bir gün yaşadı. Polis ekiplerinin de sıcakkanlı davranmasıyla ortaya yürek ısıtan görüntüler çıktı. Ersürer'in, kendisine unutulmaz bir gün yaşatan komiseri öperek teşekkür etmesi herkesi gülümsetti.



Evladına unutulmaz bir gün yaşatan polis memurlarına teşekkürlerini dile getiren Reşit Ersürer, mutlu olduğunu ifade etti.