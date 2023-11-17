Erzurum’da içecek ve satış yerlerine denetim yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatlarıyla İl Müdürlüğü ekipleri içecek üretim ve satış yerlerinde denetimler yapılıyor.

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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Şubesi ekipleri bakanlığın talimatları doğrultusunda kentte denetimler yaptı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Üretim yerleri öncelikli olmak üzere, satış yerlerinde güvenilir gıda arzının sağlanması ve hızlı tedbirler alabilmek amacıyla bakkal, market, büfe gibi alkollü içki ve alkolsüz içecek satışı yapan işletmeler ile bar, kafe, otel ve eğlence mekânları dâhil, toplu tüketim yerlerinde denetimler kapsamında İl Müdürlüğümüz ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.” denildi.