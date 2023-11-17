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İsrail'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'özel' mektup! 'Hayattalar mı öğrenir misiniz?'

İsrail'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'özel' mektup! 'Hayattalar mı öğrenir misiniz?'

İSRAİL Gazze ve Batı Şeria'da ölüm kusarken, Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin ailesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup geldi. Mektupta, "Sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

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İsrailli rehinelerin ailesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup geldi. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün ulaştığı mektupta,  "Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz. Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı. 

Fulya Öztürk, "Rehinelerin aileleri İsrail'e ve Netanyahu'ya güvenmiyorlar" dedi. İşte Erdoğan'a gönderilen o mektubun tam metni...

Krize insani bir müdahalede bulunmanızı...

Ekselansları,

7 Ekim’de kaçırılan ve Hamas tarafından rehin tutulan rehinelerin ailesi olarak benzeri olmayan acı ve ızdıraba yol açan bu krize insani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz. Kaçırılmalarından beridir çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlı ebeveynlerimizle iletişim kuramıyoruz. Kendilerinden hiçbir haber alamadık.

Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin ve ebeveynlerimizin nerede olduklarını bilmiyoruz. Sağlık durumlarından ve hayatta olup olmadıklarından haberimiz yok. Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz.

Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz.

Saygılarımızla,

Rehineler ve kayıp aileler forumu adına
Meirav Lesham Gonen - Romi’nin annesi
Malki Shem-Tov, Ömer’in babası

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