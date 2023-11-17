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Dolandırıcı kadın yakalandı! 71 dolandırıcılık olayına karışmış!

Dolandırıcı kadın yakalandı! 71 dolandırıcılık olayına karışmış!

Afyonkarahisar’da bilişim sistemlerini kullanarak 71 adet dolandırıcılık olayına karıştığı ve 15 yıl, 10 ay, 16 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

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Olay, Sandıklı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan istihbarat çalışmaları sonrası hakkında 71 adet bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 15 yıl, 10 ay, 16 gün hapis cezası hapis cezası bulunan M.T. (26) isimli kadın Sandıklı ilçesine yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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