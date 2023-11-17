Sigara içen kadınlar, erkeklerden daha fazla risk altında!

ABD’de yapılan bir araştırmanın kanserde ezber bozdu. Araştırmada; 30 ila 49 yaş arasında kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığı ilk kez erkeklerden daha fazla bulundu. Sigara, kadınlar üzerinde erkeklere kıyasla daha fazla karsinojenik etkiye sahip.

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Akciğer kanserine erkeklerde daha sık rastlandığı belirten Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karcı, ABD’de yapılan bir araştırmanın kanserde ezber bozduğunu söyledi. Karcı, “Son 20 yılı içeren verilerin analiz edildiği araştırmada; 30 ila 49 yaş arasında kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığı ilk kez erkeklerden daha fazla bulundu. Sigara, kadınlar üzerinde erkeklere kıyasla daha fazla karsinojenik etkiye sahip. Pasif içici ve üçüncü el içici kadınlar bile erkeklerden daha çok etkileniyor” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Onkoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karcı, “1985'te kadınlarda da kanser ölümlerinin önde gelen nedenlerinden oldu. Günümüzde meme kanserinden yaklaşık iki kat daha fazla ölüme neden oluyor. Akciğer kanseri; meme, prostat, kolorektal ve beyin kanserlerinin toplamından daha fazla ölüme neden oluyor. Artık neredeyse kadın ve erkeklerde eşit sayıda yeni vaka ortaya çıkıyor ve tüm akciğer kanseri ölümlerinin yaklaşık yarısına yakınını kadınlar oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki 2020 yılında 41 bin yeni akciğer kanseri vakasının olduğunu ve hastalığa bağlı 37 bin kişinin yaşamını kaybettiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karcı, Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü’ne özel açıklamalarda bulundu.

Dr. Karcı sigaranın, kadınlar üzerinde erkeklere kıyasla daha fazla karsinojenik etkiye sahip olduğunu ifade etti. 600 bin katılımcı üzerinde yapılan bir araştırmaya da değinen Dr. Öğr. Üyesi Karcı, “ 6500 kişide akciğer kanseri gelişmiştir ve aktif sigara içen kadınların sigara içmeyen kadınlara göre akciğer kanserine yakalanma oranı; aktif sigara içen erkeklerin, sigara içmeyen erkeklere göre akciğer kanserine yakalanma oranından anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Kadınlar için sigara içme, akciğer kanseri riskini 1.64 kat artırırken, erkeklerde 1.43 kat artırmıştır” dedi.

Sigaradan sonra en önemli neden radon gazı

Akciğer kanseri riskini arttırdığı bilinen en karsinojen maddenin tütün ürünleri olduğunu ve sigara içenlerin içmeyenlere göre 25 ila 40 kat daha fazla risk altında yer aldığını aktaran Karcı, sigara dışı akciğer kanser nedenlerini de sıraladı;

Asbest yalıtım malzemesi olarak bazı endüstrilerde kullanılan ve doğal olarak fiber halinde bulunan bir mineral grubudur. Asbeste maruz kalan işçilerde akciğer kanseri gelişme riski maruz kalmayanlara göre 3 ila 4 kat daha fazla olduğunu gözlemlenmiştir. Bu artış, gemi inşası, asbest madenleri, yalıtım işi ve fren tamiri gibi endüstrilerde çalışanlarda daha fazladır.

Radon gazı ise kokusuz radyoaktif bir gazdır. Evlerimizin bulunduğu arazilerde ve özellikle uranyum içeriği zengin bölgelerde uranyumun radona dönmesi sonrası zeminden evimizin içindeki havaya karışan radon gazı solunum yoluyla akciğer kanseri oluşumuna katkıda bulunur. Ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye radon oranı değişkenlik gösterir. Kimi kaynaklara göre sigaradan sonraki en önemli akciğer kanseri nedenidir.

Akciğer kanseri ile hava kirliliğine maruz kalmak arasında bir ilişki bulunmuştur. Ama bu ilişki açıkça tarif edilememiştir ve daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

3 Haftadan fazla devam eden öksürüğe dikkat

Üç hafta veya daha uzun süre devam eden öksürüğü bulunan kişilerin bir hekime başvurması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Karcı, şunları kaydetti;

“Kronik öksürüğünüz yoksa ve diğer soğuk algınlığı bulgularınız bulunmuyorsa doktorunuza başvurun. Akciğer kanserinde öksürük kuru ya da balgamlı olabilir. Nefes alamama veya solunum zorluğu çekme, akciğer kanseri belirtisi olabilir. Akciğer kanseri olan 10 kişiden yaklaşık 9'u nefes darlığı şikayeti yaşar. Akciğer kanseri olan 10 kişiden yaklaşık 6'sında ani kilo kaybı yaşanır. Eğer aniden kilo kaybediyorsanız, özellikle de zayıflamak için aktif bir çabanız yoksa bu bir kanser varlığına bağlı olabilir. Bu belirtilerin yanı sıra öksürmekle kan gelmesi, iniltili, hırıltılı solunum, öksürük, gülme veya derin solunum ile kötüleşen göğüs ağrısı akciğer kanserinin erken bir belirtisi olabilir. Bu durum, kanser akciğer zarına yayılırsa olur.”