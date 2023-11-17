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12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen tutuklandı, savunması kan dondurdu

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen tutuklandı, savunması kan dondurdu

TAYVAN'ın Taoyuan kentinde ismi açıklanmayan bir öğretmenin yine kimliği gizli tutulan 12 yaşındaki erkek öğrencisiyle yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Taoyuan bölge mahkemesinde görülen davada öğrencisiyle 4 aylık bir ilişki bulunduğunu itiraf eden öğretmen hamile kalarak doğum yaptığı belirtildi. Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerek onun bebeğini doğuran öğretmen 17.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Tayvan'a ismi açıklanmayan bir öğretmen ve öğrencisinin yasak aşkı ile bu ilişkiden dünyaya gelen bebek damga vurdu. The Straits Times'ın haberine göre öğrencisi altıncı sınıfa giderken bir mesajlaşma uygulaması üzerinden mesaj göndererek onunla iletişim kuran öğretmen sık sık okul içinde görüşmeyi talep ediyordu.

Öğrencisinin babasının durumu fark ederek polise ihbarda bulunması üzerine gerçek ortaya çıktı.

Öğrencisiyle ilişki olduğunu kabul eden öğretmen mahkemeye verdiği ifadesinde cinsel birliktelik yaşamak istemediğini söyleyerek kendisini savundu.

Öğrencisinin onu ilişkiye zorladığını ifade eden öğretmen, "Beni iterek yere düşürdü. O sırada ne olduğunu bilmiyordum ama felç olmuş gibi hissettim. Uyandığımda bedenimin alt kısmı ağrıyordu ve kanıyordu ve bana ne yaptığını anladım. Bu sadece tek bir sefer yaşandı ve hamile kaldım" dedi.

Duruşma sırasında yapılan DNA testi, çocuğun babasının ismi açıklanmayan 12 yaşındaki öğrenci olduğunu kanıtladı. Öğretmen, reşit olmayan bir kişiyle cinsel eylemleri içeren dokuz ayrı cinsel suçla suçlandı.

Kaynak: Mynet

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