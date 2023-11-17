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Metin Uca hayatını kaybetti, akıllara vasiyeti geldi

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Metin Uca hayatını kaybetti, akıllara vasiyeti geldi

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Metin Uca, son röportajını geçtiğimiz sene vermişti. Metin Uca vasiyet açıklamasıyla o dönem hayli dikkat çekmişti.

Metin Uca hayatını kaybetti, akıllara vasiyeti geldi

Gece yarısı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren seslendirme sanatçı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz sene şubat ayında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olmuştu.

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Metin Uca hayatını kaybetti, akıllara vasiyeti geldi

Son verdiği röportajında güzel bir şekilde öleceğini düşündüğünü söyleyen Uca, vasiyetini de açıklamıştı.

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Metin Uca hayatını kaybetti, akıllara vasiyeti geldi

Kalaycıoğlu'nun "Yalnızlık korkun var mı?" sorusu üzerine konuşan Metin Uca, "60 yaşındayım ve yalnızım. Aman bana bir şey olursa diye bir kadınla birlikte olma taraftarı değilim. Bu o kadına haksızlık olur. Kendi adıma yetmeye çalışıyorum. Ölümden de korkmuyorum. Güzel öleceğimi düşünüyorum" demişti.

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Metin Uca hayatını kaybetti, akıllara vasiyeti geldi

Vasiyetini açıklamıştı: Yakılmak istiyorum

 Metin Uca, röportajda vasiyetinden şöyle bahsetmişti:  "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. 

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