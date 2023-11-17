Metin Uca hayatını kaybetti, akıllara vasiyeti geldi
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Metin Uca, son röportajını geçtiğimiz sene vermişti. Metin Uca vasiyet açıklamasıyla o dönem hayli dikkat çekmişti.
Gece yarısı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren seslendirme sanatçı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz sene şubat ayında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olmuştu.
Son verdiği röportajında güzel bir şekilde öleceğini düşündüğünü söyleyen Uca, vasiyetini de açıklamıştı.
Kalaycıoğlu'nun "Yalnızlık korkun var mı?" sorusu üzerine konuşan Metin Uca, "60 yaşındayım ve yalnızım. Aman bana bir şey olursa diye bir kadınla birlikte olma taraftarı değilim. Bu o kadına haksızlık olur. Kendi adıma yetmeye çalışıyorum. Ölümden de korkmuyorum. Güzel öleceğimi düşünüyorum" demişti.
Vasiyetini açıklamıştı: Yakılmak istiyorum
Metin Uca, röportajda vasiyetinden şöyle bahsetmişti: "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok.