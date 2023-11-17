Huawei Connect etkinliğinde başarılı bulut uygulamaları paylaşıldı

Huawei’in Avrupa bölgesine yönelik önemli bilişim etkinliklerinden olan ‘Huawei Connect’, 15 Kasım’da Paris’te gerçekleştirildi.

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Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Küresel Pazarlama ve Satış Servisi Başkanı Jacqueline Shi, Huawei Cloud'un Avrupa'daki büyümesine sağladıkları katkı için müşteriler ve iş ortaklarına teşekkür ederken, Huawei’in bu bölge için değer yaratma konusundaki kararlılığının altını çizdi.

Shi, “Huawei Cloud, güçlü bir yerel ekosistem oluşturmaya ve Avrupalı işletmeleri bulut servisleri aracılığıyla küresel olarak büyümeleri için güçlendirmeye kendini adamıştır.” ifadelerini kullandı.

Huawei Cloud Avrupa Başkanı Tim Tao, Huawei Cloud'un, İrlanda ve Türkiye'de bulut servislerini devreye alarak küresel ayak izini genişlettiğini belirterek, "Ayrıca, operasyonel mükemmellik ve teknik destek sağlamak için İrlanda, Türkiye, Macaristan, Almanya ve Fransa'da yerel ekipler oluşturuldu. Huawei Cloud, Avrupa bölgesinde yüzde 121'lik bir büyüme elde ederken, iş ortağı sayısında da önemli bir artışa imza attı. Yeni girişimlerin öneminin farkında olan Huawei Cloud, başlattığı özel programlarla bu büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor. İleriye dönük olarak, Avrupa'da dijital dönüşümü hızlandırmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Cloud, 42 bin iş ortağı ve 5 milyon geliştirici ile küresel olarak 30 bölgede ve erişime uygun 84 alanda faaliyet gösteriyor. Huawei Cloud, hayata geçirdiği Pangu, GaussDB veritabanı, dijital içerik üretim hattı MetaStudio gibi modellerle, işletmelere yenilikçi bulut hizmetleri sunuyor.