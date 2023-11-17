Alparslan Bayraktar açıkladı: 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı" dedi.Abone ol
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı" dedi.
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