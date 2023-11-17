Çok fena kar geliyor! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar dışarıda planı olan iptal etsin

Hava durumuna ilişkin son tahminler paylaşıldı. Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu değerlendirilmesinde "Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğuanadolunun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." denildi.