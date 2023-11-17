Çok fena kar geliyor! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar dışarıda planı olan iptal etsin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Buna göre sıcaklık düşüyor kar yağışı geliyor. İstanbul'da kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?
Hava durumuna ilişkin son tahminler paylaşıldı. Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu değerlendirilmesinde "Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğuanadolunun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." denildi.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Artvin ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından tahminlerini paylaştı:
-Antalya'da Cumartesi gündüz, Mersin ve Adana'da Cumartesi akşamı ve gece çok kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Adana tedbirli olmalı...