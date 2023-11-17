BIST 7.802
DOLAR 28,71
EURO 31,24
ALTIN 1.837,22
HABER /  GÜNCEL

Kırklareli'de trafik denetimi, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Kırklareli'de trafik denetimi, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Abone ol

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar, Vize ve Babaeski ilçelerinde kamyon ve tırlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde tonaj ve takograf kontrolü yapılırken, kuralları ihlal eden 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gerçekleşen denetimlerde ekipler sürücülere ağırlık ve boyut standartları, takograf kullanımı, tolerans uygulaması, kış lastiği uygulaması hakkında bilgi verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İŞKUR, işsiz gençlere ulaşarak iş sahibi yapacak!
İŞKUR, işsiz gençlere ulaşarak iş sahibi yapacak!
Erzincan’da göçmen kaçakçısı Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı
Erzincan’da göçmen kaçakçısı Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı
Arjantin'in 14 maçlık yenilmezlik serisine Uruguay son verdi
Arjantin'in 14 maçlık yenilmezlik serisine Uruguay son verdi
Dolandırıcı kadın yakalandı! 71 dolandırıcılık olayına karışmış!
Dolandırıcı kadın yakalandı! 71 dolandırıcılık olayına karışmış!
Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu!Abdulkadir Uraloğlu Almanya ile geçiş belgesi kotaları arttırıldı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu!Abdulkadir Uraloğlu Almanya ile geçiş belgesi kotaları arttırıldı
Yağışlar şeker pancarını vurdu, istenilen rekolteye ulaşılamadı!
Yağışlar şeker pancarını vurdu, istenilen rekolteye ulaşılamadı!
12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen tutuklandı, savunması kan dondurdu
12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen tutuklandı, savunması kan dondurdu
Bloomberg'in bomba iddiası Almanya Başbakanı Scholz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebini geri çevirecek
Bloomberg'in bomba iddiası Almanya Başbakanı Scholz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebini geri çevirecek
Sigara içen kadınlar, erkeklerden daha fazla risk altında!
Sigara içen kadınlar, erkeklerden daha fazla risk altında!
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı!
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı!
Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü!
Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü!
Erzurum’da içecek ve satış yerlerine denetim yapıldı
Erzurum’da içecek ve satış yerlerine denetim yapıldı