Denizlispor’da Sarıyer maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 2 Lig Kırmızı Grup 14.haftasında Pazar günü deplasmanda Sarıyer'le karşılaşacak olan Denizlispor’da maç hazırlıkları tamamlandı.

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TFF 2 Lig Kırmızı Grup 14.haftasında Pazar günü deplasmanda Sarıyer'le karşılaşacak olan Denizlispor’da hazırlıklar tamamlandı. Bu sabah tesislerde toplanan horozlar, saat: 11.00'de karayolu ile İstanbul'a hareket etti. Yeşil - siyahlı ekip yarın İstanbul'da yapacağı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Denizlispor’da sakatlığı bulunan Berkant Gündem ve kadro dışı bırakılan Gökhan Süzen kadroda yer almazken bir haftadır U18 Milli Takımın Antalya'daki aday kadrosunda yer alan Mustafa Kaçan ise takıma katılarak maç kadrosuna dahil edildi.