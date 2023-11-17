BIST 7.809
DOLAR 28,72
EURO 31,26
ALTIN 1.839,04
HABER /  GÜNCEL

Sahara Geçidi'nde kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu

Sahara Geçidi'nde kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu

Ardahan-Şavşat karayolu Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu.

Abone ol

Dün gece etkili olan kar yağışı, Artvin'in yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Türkiye'nin önemli geçitleri arasında yer alan Şavşat–Ardahan arasındaki 2640 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yollarda kaldı. Özellikle uluslararası karayolu nakliyecilerinin yoğun olarak kullandığı bölgede kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekiplerinin de karla mücadele çalışması yaptığı yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını iterek ilerleyebildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı!
Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı!
Ankara'da patlama! Bir kişi hastanelik oldu
Ankara'da patlama! Bir kişi hastanelik oldu
Basketbol Süper Ligi’n 8. haftasında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında
Basketbol Süper Ligi’n 8. haftasında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında
Hollanda ve Kanada'nın Suriye aleyhine açtığı "işkence" davasında karar çıktı!
Hollanda ve Kanada'nın Suriye aleyhine açtığı "işkence" davasında karar çıktı!
Tek yumurta ikizi doktorlar aynı hastanede mesai yapıyor
Tek yumurta ikizi doktorlar aynı hastanede mesai yapıyor
Fatih’te yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı
Fatih’te yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı
Irak'ta Şii milisler, Erbil'deki ABD üssüne saldırı düzenledi!
Irak'ta Şii milisler, Erbil'deki ABD üssüne saldırı düzenledi!
Mersin Silifke’de şiddetli rüzgar fabrika inşaatı çatısını uçurdu
Mersin Silifke’de şiddetli rüzgar fabrika inşaatı çatısını uçurdu
Çinli otomobil şirketi DFSK'den kasım ayı kampanyası!
Çinli otomobil şirketi DFSK'den kasım ayı kampanyası!
Konya'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki otomobille çarpıştı
Konya'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki otomobille çarpıştı
Hakeme kafa atmanın cezası ağır oldu
Hakeme kafa atmanın cezası ağır oldu
Bursa İnegöl'de sokakta havaya ateş eden maganda kameralara yakalandı
Bursa İnegöl'de sokakta havaya ateş eden maganda kameralara yakalandı