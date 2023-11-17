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Mersin Silifke’de şiddetli rüzgar fabrika inşaatı çatısını uçurdu

Mersin Silifke’de şiddetli rüzgar fabrika inşaatı çatısını uçurdu

Mersin’in Silifke ilçesinde organize sanayi bölgesinde inşaat aşamasındaki bir fabrikanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

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Edinilen bilgeye göre, gece saatlerinde esen şiddetli rüzgar nedeniyle Silifke Organize Sanayi Bölgesinde inşaat aşamasında olan GDT Geri Dönüşüm ve Lojistik firmasının çatısında bağlı bulunan birer tonluk çinkolar uçarak çevreye dağıldı.

Rüzgarın etkisi ile uçan çinkolar, elektrik tellerini kopartıp, Silifke-Bahçederesi ve Çadırlı Mahalleleri bağlantı yolunun kapanmasına neden oldu. Firmanın proje müdürü Alper Okyay, çatı yapımından kullanılmak üzere çatıya bağlanan çinkoların, gece şiddetli rüzgar nedeniyle uçtuğunu, yaklaşık 10 bin metre karelik çatının 4 bin metrekarelik kısmının zarar gördüğünü söyledi.

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