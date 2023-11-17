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Ankara'da patlama! Bir kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da patlama! Bir kişi hastanelik oldu

ANKARA'da patlama oldu. Bir işyerinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Ankara'da bir iş yerinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bir binanın 1’inci katındaki iş yerinde yapılan tadilat sırasında patlama meydana geldi. Doğal gaz tesisatından kaynaklandığı belirtilen patlamada 49 yaşındaki bir kişi hafif yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok dükkan da hasar gördü. Olay yerine kısa sürede doğal gaz arıza ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

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