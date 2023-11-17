Basketbol Süper Ligi’n 8. haftasında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’n 8. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Beşiktaş’a konuk olacak. Zorlu müsabaka BJK Spor Kompleksi'nde saat 18.00’de başlayacak.

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Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında yarın Beşiktaş’a konuk olacak. Zorlu mücadele BJK Spor Kompleksi'nde saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 4. sırada yer alırken, konuk ekip Beşiktaş’ta 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda 3. basamakta bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği müsabakayı Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı ve Berk Kurtulmuş yönetecek.



Öte yandan karşılaşmanın ev sahipliğini yapacak Beşiktaş, bu sezon taraftarının önünde çıktığı 3 maçta da yenilgi yüzü görmedi.