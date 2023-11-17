Tek yumurta ikizi doktorlar aynı hastanede mesai yapıyor

Konya Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak göreve başlayan 25 yaşındaki tek yumurta ikizi kız kardeşler, uyumlu bir çalışma örneği sergiliyor.

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Tek yumurta ikizi Esma ile Esra Nakipoğlu neredeyse hayatlarının tamamını birlikte geçirdi. İlkokul, ortaokul ve liseyi aynı sınıfta okuyan kardeşler, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden de bu yıl mezun oldular.

Ardından girdikleri sınavda başarı gösteren Nakipoğlu kardeşler, 25 gün önce Yunak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisinde göreve başladı.

Pozitif enerjileri ve hastalara yaklaşımlarıyla takdir toplayan ikiz doktorlar, benzerlikleriyle görenleri şaşırtıyor.

"Bazıları bizi tek doktor sanıyor"

Gözlüklerine varıncaya kadar her şeyleri benzerlik gösteren ikizlerden Esma Nakipoğlu, AA muhabirine, kendileri için sıradan olan görüntülerinin ve hayat hikayelerinin başkalarına ilginç geldiğini söyledi.

İkiz olmalarından dolayı zaman zaman ilginç olaylar ve diyaloglarla karşılaştıklarını anlatan Nakipoğlu, şöyle konuştu:

"Bazı hasta ve yakınları benzer olmamıza şaşırıyor. Bazıları bizi tek doktor sanıyor. Bizi tek kişi olarak düşünüyorlar. Bir araya geldiğimizde çok şaşıran oluyor. Hastalarımız ve arkadaşlarımız bizi karıştırıyor. Hastalar gelip, 'Hocam size muayene olmuştum.' diyor. Ben olmadığımı söylediğimde, inanmakta güçlük çekiyorlar. Kardeşime muayene olanlar yanlışlıkla tahlil sonuçlarını bana getiriyor, ben de yardımcı oluyorum. Kardeşimi de durumdan haberdar ediyorum. Esra ile aynı şeyleri düşünüyor ve aynı şeylerden hoşlanıyoruz. İkiz olmak özel bir şey. Bu şekilde dünyaya geldiğim için çok mutluyum. Aynı hastanede, farklı hastalara şifa dağıtmak için çabalıyoruz."

Benzerliklerini avantaja dönüştürüyorlar

Doktor Esra Nakipoğlu ise sürekli birbirlerini motive ederek güzel şeyler yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Benzerliğimizi avantaja döndürüp, moral ve motivasyonları düşük hastalarımızla daha iyi iletişim kuruyoruz. Kardeşimle aynı hastanede görev yapmaktan çok memnunum, gururluyum. Mesleğimizi çok seviyoruz. Elimizden geldiğince hastalara hizmet etme gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Torunlarının tedavisi için hastaneye gelen Muhammet Aytaç da doktor kardeşleri karşılarında görünce benzerliklerinden dolayı şaşırdığını dile getirdi.

Doktorları ayırt etmenin zor olduğunu aktaran Aytaç, "Doktorlarımız hastalarına karşı çok ilgililer. Bu durum bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. İkiz doktorlarımız iyi ki Yunak ilçemize atandılar. Biz çok memnunuz." dedi.