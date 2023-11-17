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Güneş Müftüoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Güneş Müftüoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski Devlet Bakanlarından Güneş Müftüoğlu için Mecliste cenaze töreni düzenlendi.

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Törene Müftüoğlu'nun eşi ve iki çocuğunun yanı sıra yakınları, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Köksal Toptan, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve personeli katıldı.

Müftüoğlu'nun naaşı, yarın Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Çaycuma Eski Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ankara'da 78 yaşında hayatını kaybeden Müftüoğlu, 18. ve 19. Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yaptı.

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