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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan ekim ayında 30 bin 800 yolcu faydalandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan ekim ayında 30 bin 800 yolcu faydalandı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2023 yılı ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

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Ekim ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 30 bin 800 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 220 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 252 ton olarak gerçekleşti. Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 2023 yılının ocak- ekim aylarında toplam 340 bin 895 yolcu, uçak trafiği 2 bin 608, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 872 ton olarak gerçekleşti.

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