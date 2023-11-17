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Basketbol liglerinde haftanın programı

Basketbol liglerinde haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 11'inci hafta maçları oynanacak.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Galatasaray Ekmas-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)

Yarın:

13.00 Reeder Samsunspor-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)

19 Kasım Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Muradiye)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

20 Kasım Pazartesi:

19.00 Pınar Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.30 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara)

19 Kasım Pazar:

14.00 ÇBK Mersin-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İlkem Yapı Tarsusspor (Hatay Merkez)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ahmet Cömert)

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Beşiktaş (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.30 Fenerbahçe Alagöz Holding-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Metro Enerji)

17.00 Bursa Uludağ Basketbol-Emlak Konut (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

Yarın:

13.00 Sigortam Net-Pizza Lazza Haremspor (BJK Emlakjet)

14.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Fenerbahçe Koleji Novotel (Altındağ Atatürk)

16.30 Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyespor (Karataş Şahinbey)

18.15 Esenler Erokspor-Finalspor (Ahmet Cömert)

19 Kasım Pazar:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Kapaklıspor (Kocaeli Atatürk)

15.45 Semt77 Yalovaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (90. Yıl)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Konyaspor (Gölbaşı)

18.00 OGM Ormanspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

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