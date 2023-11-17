Kırşehir'de aracıma çarptın diyerek tokat attı, gözaltına alındı

Kırşehir'de bir akaryakıt istasyonunda aracının arkasından geçen bisikletli çocuğa aracına çarptığı gerekçesiyle tokat atan sürücü gözaltına alındı. Sürücünün çocuğa tokat attığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre olay; Kayabaşı Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun yakınında bulunan evde ikamet eden H.A (8), akaryakıt istasyonundan bisikletiyle geçerken park halindeki bir aracın yanından geçmek istedi. O sırada otomobiline çarptığını düşünen sürücü S.Y., otomobilden inerek çocuğa tokat attı. Yaşanan olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından H.A.'nın olayı ailesine bildirmesi üzerine aile şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucu kısa sürede sürücü S.Y.'yi şahsi yakalayarak gözaltına aldı. S.Y. ifadesinde, "Otomobilime çarptı zannettim. Çok öfkelendim. Amacım çocuğa zarar vermek değildi. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.