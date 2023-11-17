Kaspersky güncellenmiş VPN'in yeni sürümünü paylaştı

Kaspersky, Windows ve Mac'te ilk kez gelişmiş gizlilik özellikleri ve yeni işlevler sunan Kaspersky VPN'in güncellenmiş yeni sürümünü duyurdu.

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Kaspersky açıklamasına göre, "İnsanlar Sanal Özel Ağları Nasıl ve Neden Kullanıyor" konulu yeni bir araştırma, katılımcıların VPN'leri daha çok güvenlik ve gizlilik için kullandığını ve VPN'leri sürekli kullanma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Katılımcıların çoğu öncelikle kurumların kişisel verilerini toplamasından, hükümetlerin özel e-postalardan haberdar olmasından ve web sitelerinin kötü amaçlı yazılım yerleştirmesinden endişe duyuyor. Anket sonuçları ayrıca kişisel verilerin korunması ve güvende tutulmasının kullanıcılar için hala en önemli endişelerden biri olduğunu gösteriyor.

Tüm bunlar göz önüne alınarak yapılan önemli Kaspersky VPN güncellemeleri, sektörde lider hız sunmak için mevcut en güçlü protokollerden biri olan Hydra'yı kullanmanın yanı sıra artık tüm Android-Windows veya Mac-iOS cihazlarında kullanılabilen, daha hızlı ve güvenilir protokol özelliklerini içeriyor. Ayrıca 2023'ün 4. çeyreğinde Android ve iOS'ta kullanılabilecek bir diğer önemli protokol olan WireGuard'ın kullanım kapsamı da genişletiliyor.

WireGuard, OpenVPN'e ek olarak yönlendiricilere dünya genelinde 100'den fazla konum ekliyor. My Kaspersky ayrıca artık gelişmiş akış yönlendirmeyi destekliyor, yönlendirme verimliliğini artırıyor, çevrimiçi deneyimleri kullanıcılar için daha hızlı ve daha kullanışlı hale getiriyor.

Double VPN, gizlilik korumasını güçlendiren bir diğer önemli yeni özellik olarak öne çıkıyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde, istemci ve çıkış sunucusu arasındaki trafik iki kez şifreleniyor ve araya bir ara sunucu eklenmesi sayesinde ekstra bir güvenlik katmanı sağlanıyor. Sonuç olarak, ikinci bir konumda trafik içeriğini okumak veya kullanıcının IP adresini tespit etmek imkansız hale geliyor.

Kaspersky VPN kullanıcıları artık Bangladeş, Çin, Letonya, Lihtenştayn, Kırgızistan, Malezya ve Rusya-Novosibirsk dahil olmak üzere dünya çapında 100'den fazla konumda yer alan sunucuları seçebiliyor.

Kaspersky ekiplerinin mevcut konumları 10 Gbps sunucularla güncellemesi, Android, iOS ve Windows kullanıcıları yayın izleme veya torrent kullanma gibi günlük görevler için favori konumlarını daha rahat ve kolay erişim için kaydetme olanağına sahip olmasını sağladı.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, şunları kaydetti:

"Düzenli olarak VPN kullanırken bağlantı hızı ve gizlilik koruması arasında her zaman bir tercih yapmak gerektiğini ve bunun iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Bu ve diğer kullanıcı taleplerine cevap vermek için Kaspersky VPN'i daha da geliştirdik ve iyileştirdik. Yakın zamanda yapılan bir AV-TEST araştırmasına göre, Kaspersky VPN en çok test edilen kategorilerde birinci oldu ve hem yerel hem de denizaşırı testlerde olağanüstü indirme yetenekleri ve torrent hızları sergiledi. Sürekli iyileştirmeler ve artan gizlilik seviyeleri ile tüketiciler için en iyi VPN'i sunmayı hedefliyoruz. Bunun bağımsız yapılan testlerce kanıtlanmasından da memnuniyet duyuyoruz."