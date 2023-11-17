TFF 2. Ligde mücadele eden Düzcespor’da yeni kayyım heyeti Caner Okan Kaltu başkanlığında oluştu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Caner Okan Kaltu’nun geçtiğimiz hafta içerisinde yeni kayyım Başkanı olarak Düzcespor’a atanması yapılarak göreve geldiği günden sonra oluşan yeni kayyım heyetinde geçmiş dönemde hem kulüp başkanlığı hem de yöneticilik yapmış isimler yer aldı.

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Yeni kayım heyeti şu isimlerden oluştu; Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Caner Okan Kaltu, Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, İş İnsanı ve Eski Düzcespor Kulüp Başkanı Mehmet Saygun, İş İnsanı Selahattin Kudu, Mali Müşavir Cihat Çelik ve İş İnsanı Mert Cansu Coşkun.