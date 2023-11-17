Tutuklanan Nihal ve Bahar Candan’ın annesi konuştu

Tutuklanan Nihal-Bahar Candan kardeşlerin annesi telefonla bağlandığı programda "Çok büyük bir hata yapılıyor.Kızlarım neye bulaştıklarını bilmiyor" dedi.

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“Suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti. Nöbetçi savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Çok büyük bir hata yapılıyor"

Candan kardeşlerin annesi Umut Candan ise ‘2. Sayfa’ programına telefonla bağlanarak kızlarının suçsuz olduğunu söyledi.

Umut Candan, şunları söyledi:

“Çok büyük bir hata yapılıyor. İlahi adalete ve savcılara güveniyorum. Benim çocuklarımın tek suçu o yemekte bulunmak. Onun dışında kızlarımın hiçbir suçu yok. En kısa sürede de çıkacaklarını biliyorum. Kızlarım neye bulaştıklarını bilmiyor.”