Sakarya'da aile katliamı yapan sanık yeniden hakim karşısına çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden iftar vakti kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını vermesi için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesini hükmeden heyet, gelecek duruşma karar vereceğini açıkladı.

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Olay, 5 Nisan 2022'de Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yakın olan Ç.G. (54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e (31) tüfekle kurşun yağdırdı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.G.'nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer 2 yeğeninin saklandığı ve polislerin gelmesi ile kurtuldukları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan operasyonda aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T., Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.G. ve M.T.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ç.G. tutuklanırken, Ç.G.'ye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karadan önceki son duruşma



Tutuklu sanık Ç.G.'nin Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Salonda sanık, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Bir önceki duruşmada beklenen Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun zapta geçirilmesinin ardından başlayan duruşmada, müşteki avukatı eksik hususların giderilmesi yönünde beyanda bulundu. Taraf avukatları ise ATK raporunda aleyhe olan hususlara katılmadıklarını belirtirken, sanık Ç.G. ise ATK raporuna bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti ise mütalaasını vermesi için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, gelecek duruşma karar vereceğini söyledi. Sanığın bir sonraki duruşması ise 18 Ocak 2024'e ertelendi