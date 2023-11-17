Sonbahar'da Trabzon'a dev gemiyle Rus turist akını oldu

Trabzon kruvaziyer gemi ile şehre Rus turistleri ağırlıyor.

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Bu yıl sonuna kadar toplam 20 sefer yapması planlanan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi Trabzon Limanına demir atarken, gemide 856 Rus turist ve 424 personel bulunuyor. Karadeniz Limanlarını adeta mesken tutan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisiile şehre gelen Rus turistler Trabzon’un tarihi yerlerini gezerek şehir merkezinde alış veriş yapıyor. Adeta Trabzon Limanını kaplayan Palau bayraklı, 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Astoria Grande' adlı yolcu gemisi yıl sonuna kadar toplam 20 sefer yapması planlanıyor.