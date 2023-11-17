Kırıkkale'de tır şarampole devrildi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Kırıkkale'de kontrolden çıkan tırın şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvanda telef oldu.

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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Konya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ.A. idaresindeki 38 AHB 003 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk esildi. Kazada yaralanan sürücü A.İ.A. ile yolcu M.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Römorkta bulunan 2 büyükbaş hayvanda telef oldu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.