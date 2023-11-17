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Samsun’da uyuşturucu operasyonu, 19 kişi yakalandı

Samsun’da uyuşturucu operasyonu, 19 kişi yakalandı

Samsun'da polis tarafından Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda, 752 adet sentetik ecza, 38 gram sentetik kannabinoid, 37,2 gram metamfetamin, 14,16 gram esrar, 2,28 gram skunk, 11 adet ecstasy hap, 2 adet esrarlı sigara, 9 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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