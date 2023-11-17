Özgür Özel'den 'baba evine dönün' çağrısı! CHP'den Muharrem İnce'ye resmi teklif var mı?

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin Özgür Özel'in 'baba evine dönün' çağrısının ardından kararının ne olacağı merak ediliyor.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında "Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir ne Kemal Bey'dedir. Gelin baba evine güçlenelim" çağrısı yapmıştı.

Özgür Özel'in Meclis grup kürsüsünden yaptığı bu çağrı üzerine gözler de CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ayrılan ya da ihraç edilen isimlere çevrildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 26 Temmuz'da CHP'den ihraç edilmişti. Özel'in o çağrısının ardından Tanju Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de CHP'ye geri dönmesini temenni ettiğini söyleyen Özcan "Sayın İnce ile geçen gün telefonla konuştuk. Dönüp dönmeyeceği konusunda net bir şey konuşmadık ama ben dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Muharrem İnce de partiye dönerse çok sevinirim" dedi.

"Resmi davet yapılırsa..."

CNN TÜRK'e konuşan Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, CHP'den Muharrem İnce'ye resmi davet gitmediğini altını çizdi. Sayan, "Muharrem İnce bir partinin genel başkanı. Biz bir partiyiz. Eğer resmi davet yapılırsa icabeten bir cevap verilir" ifadelerini kullandı.