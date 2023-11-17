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Balıkesir'de narkotik polisinden operasyon, 20 bin uyuşturucu ecza hapı ele geçirildi

Balıkesir'de narkotik polisinden operasyon, 20 bin uyuşturucu ecza hapı ele geçirildi

Balıkesir'de Narkotik polis ekipleri 1 şahsın evine yaptıkları operasyonda 20 bin 228 adet uyuşturucu ecza hapı ele geçirdi. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin saha çalışması neticesinde tespit edilen bir adrese yönelik yapılan operasyonda, 20 bin 228 adet uyuşturucu ecza hapı ele geçirildi. Narkotik polisleri tarafından gözaltına alınan şahsın tahkikatı devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye ve uyuşturucu maddelerin satışını sağlayanların tespit edilerek yakalanması amacıyla icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edildiği öğrenildi.

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