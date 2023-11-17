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Muğla Bodrum’da 9 kilometre sıcak asfalt yapıldı

Muğla Bodrum’da 9 kilometre sıcak asfalt yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’da 26 bin metre sıcak asfalt ve 32 bin metre kare kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Toplam 26 bin metre sıcak asfalt çalışması yapılacak

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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’da başlattığı 103 bin metre kanalizasyon çalışmasının ardından bölgede sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum yarımadasında birçok faklı mahallede gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmaları 131 Milyon 992 bin TL'ye mal olacak. Çalışmalar kapsamında 26 bin metre sıcak asfalt ve 32 bin metrekare kaldırım çalışması yapılacak.

Ekipler, Akyarlar, Atatürk Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarında sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede şuana kadar 9 bin 300 metre sıcak asfalt çalışması tamamlanırken, Torba, Yalıkavak, Turgutreis, Akyarlar ve Bağla Mahallerinde 16 bin 700 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

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