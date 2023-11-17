Samsun Büyükşehir Beldiyesi’nden TROY Kart’a geçiş kararı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait tüm ödeme sistemlerini yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY Kart’a taşıma kararı aldı.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam eden İsrail’i destekleyen finansal sistemi boykot etmemeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak sosyal tesislerde İsrail’e ait markaların ürünlerinin satılmamasına karar veren Büyükşehir Belediyesi şimdide kendisine ait tüm ödeme sistemlerini yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY Kart’a taşıma kararı aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak işgalci İsrail’i destekleyen finansal sistemi boykot ediyor; tüm çalışma arkadaşlarımızın maaş ödemelerini ve Büyükşehir Belediyemize ait tüm ödeme sistemlerini TROY Kart’a taşıyoruz” dedi.