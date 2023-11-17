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Tacikistan uyruklu sürücü, tırın içinde ölü bulundu

Tacikistan uyruklu sürücü, tırın içinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tacikistan uyruklu sürücü, kullandığı tırın içinde ölü bulundu. Olay, saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu yanında bulunan tır otoparkında meydana geldi.

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Tacikistan uyruklu sürücü Alisher Tuychiev (28), 1919D002 plakalı tırını otoparka akşam saat 20.00 sıralarında park edip, sürücü yatağında uykuya daldı. Sabah saatlerinde tırın parktan çıkış yapmadığını fark eden görevliler, araca yöneldi. Aracın kapısını açan otopark görevlileri, sürücünün hareketsiz yattığını görüp 112'ye haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün ölümünü tespit ettiler.

Genç sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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