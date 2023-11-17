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4. Uluslararası Piyano Günleri başlıyor

4. Uluslararası Piyano Günleri başlıyor

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı tarafından düzenlenen ‘4. Uluslararası Piyano Günleri’ başlıyor. 18-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan piyano günlerinde önemli isimler resital, masterclass ve seminerlerde yer alacak.

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20 Kasım Pazartesi günü dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve şef Murat Sümer’in yönetiminde “4. Uluslararası Piyano Günleri” açılış konseri gerçekleşecek.

Konserde Gülsin Onay’a Ankara Çok sesli Müzik Derneği Oda Müziği Orkestrası eşlik edecek. Açılış konserinin hemen öncesinde ise Türkiye’nin önde gelen ressamlarından Şevket Sönmez’in “Piyano Yüzleri” adlı sergisi sanatseverlerle buluşacak. Gülnara Aziz, Hande Dalkılıç, Başar Can Kıvrak, Cem Babacan, Ece Demirci, Evrim Demirel, Jerfi Aji, Orçun Orçunsel, Eser Bilgeman, Kandemir Basmacıoğlu, Mehmet Ali Uzunselvi, Özge Erdem, Olga Hasanova, Berkant Gençkal, Serla Balkarlı, Erdem Çöloğlu, Onur Dülger, Lilian Maria Tonella Tüzün, Kaya Kılıç, Orhan Mert Keser, Mert Akyüz, Bahadır Gülmez ve Oytun Eren, çeşitli etkinlikler kapsamında katılımcılarla bir araya gelecek.

Birbirinden değerli piyanist ve müzisyenlerin katılımı ile sekiz gün boyunca 25 etkinlikle düzenlenecek olan Piyano Günleri’nin kapanış konseri ise 25 Kasım akşamı dünyaca ünlü piyanist Azerbaycan Devlet Sanatçısı İslam Manafov tarafından gerçekleştirilecek.

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