Michelin Rehberinin İstanbul seçkisine giren restoranlar plaketlerini aldı

Michelin Rehberinin İstanbul seçkisine giren 77 restoran Gastronometro'da düzenlenen törenle Michelin yıldızlarına kavuştu.

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Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya, şirket, dünyanın en itibarlı restoran derecelendirme sistemi olarak kabul edilen Michelin Rehberi'nin bu yıl da ana partneri olmaya devam ediyor.

Rehberin İstanbul, İzmir ve Bodrum seçkisinde yer almayı kazanan toplam 111 restoran, Zorlu PSM'de düzenlenen törenle açıklanmıştı. Michelin yıldızı alan İstanbul'daki 77 restoran, plaketlerini Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro'da düzenlenen özel törende teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi Sinem Türüng, Türk mutfağının hak ettiği yere gelmesini sağlamak için yerel değerleri evrensel bir bakış açısıyla ele almanın önemine dikkati çekerek, Michelin Rehberinin, Türkiye'deki destinasyonlarını genişletmesiyle birlikte Türk mutfağının ve şeflerinin uluslararası platformlarda bilinirliğinin arttığını kaydetti.

Geçen yıla göre İstanbul seçkisinde yer alan restoran sayılarından büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Türüng, şu açıklamalarda bulundu:

"İstanbul, köklü geçmişi ve taşıdığı kültür mirası ile Türk mutfağına büyük bir çeşitlilik ve zenginlik katıyor. Yüzyıllar içinde sürekli olarak gelişen ve dünyanın en iyi ve köklü mutfaklarından biri ve lezzet mirası olan Türk mutfağının ülkemize turizm açısından da kattığı değerin her geçen gün artarak büyüyeceğine inanıyorum. Bizler de Metro Türkiye olarak mutfağımızın gelecek nesillere kavuşabilmesi için çıktığımız bu yolda yeme içme sektörünün değerli temsilcilerinin yanında olmaktan gurur duyuyoruz."