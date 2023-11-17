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Satılmayı bekleyen binlerce ithal sıfır araba dron ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Satılmayı bekleyen binlerce ithal sıfır araba dron ile görüntülendi

İSTANBUL'da bulunan Haydarpaşa Limanı’na gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır aracın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluşturdu. Bu manzara Türkiye'de cari açığa sebep olan kalemlerden biri olarak yorumlandı.

Satılmayı bekleyen binlerce ithal sıfır araba dron ile görüntülendi

Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor. 

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Satılmayı bekleyen binlerce ithal sıfır araba dron ile görüntülendi

Sıfır araçlar üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor. 

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Satılmayı bekleyen binlerce ithal sıfır araba dron ile görüntülendi

Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor. 

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Satılmayı bekleyen binlerce ithal sıfır araba dron ile görüntülendi

Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa limanının havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu. 

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