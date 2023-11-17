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Amasya’da etkili olan sis denizi şehri kapladı

Amasya’da etkili olan sis denizi şehri kapladı

Şehrin zirvesindeki Çakallar mahallesinden aşağı bakıldığında şehri kapladığı görülen siz denizi görenleri mest etti.

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Sıcaklığın düşmesiyle beraber etkili olan sis yerleşim yerlerinin üzerini kapladı. Çakallar mahallerinden görüntülenen sis ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Nadir görülen doğa olayı görenleri hayran bırakırken vatandaşlarda o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Sis denizinin tüm şehri kapladığını anlatan Ercan Eftelioğlu, “Uzun zamandır böyle manzarayla karşılaşmamıştım. Gerçekten çok güzeldi” diye konuştu.

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