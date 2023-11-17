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Bursa'da gençler çevre farkındalığı oluşturmak için doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi

Bursa'da gençler çevre farkındalığı oluşturmak için doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi

Yıldırım Belediyesi, çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve Yıldırım'ın doğal güzelliklerini yakından tanımak için doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

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Yıldırımlı gençlerin daha aktif ve sosyal hale gelerek ilçenin geleceğinde daha fazla söz sahibi olması düşüncesiyle faaliyetlerini yürüten Değirmen Gençlik İyilik Hareketi mensupları Zeyniler'e doğa yürüyüşü düzenledi. Yeşil ve çevre duyarlılığı ile kültürel mirasları koruma noktasında farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüşe 55 gönüllü katıldı.

Gençler, Zeyniler'de 5 kilometrelik parkurda düzenlenen yürüyüş boyunca yeşilin binbir tonunu bünyesinde barındıran Uludağ'ın doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Katılımcılar, yine Türk edebiyatının klasikleri arasında yer alan Çalıkuşu romanına ev sahipliği yapan Zeyniler'de Reşat Nuri Güntekin anısına yaptırılan 'Çalıkuşu Evi'ni de ziyaret ettiler. Başkan Oktay Yılmaz ile bir araya gelip sohbet eden katılımcılar, kendilerine bu imkânı sağlayan Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

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