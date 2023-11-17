Özgür Özel 'büyük bir rekor bekliyorum' diyerek duyurdu İYİ Parti ile ittifak yapacak mısınız sorusuna cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kimseye kurultay odaklı verilmiş belediye başkanlığı sözü olmadığını söyledi. CHP'li belediyelerin performasına ilişkin olarak Özel, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'dan rekor oy beklediğini belirtti. İYİ Parti ile ittifak sorusuna da Özel, "Partilerimize kazandıracak ve iyi sonuçlar alacak bir müzakereyi yürütebileceğimizi düşünüyorum" diye yanıt verdi.

Abone ol

Özel, Halk TV canlı yayınında, gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Genel Başkanlığa seçildiği partisinin kurultayı sonrasındaki görüşleri sorulan Özel, büyük bir sorumluluk hissettiğini dile getirdi. Özel, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na üst düzeyde vefa gösterip, kendisini yalnız hissettirmemeleri gerektiğini vurguladı.

Göreve geldikten sonra ilk ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdiğini anımsatan Özel, Kıbrıs'ın kendileri için olan önemini anlattı.

Özel, ziyaret sırasında koltuk beğenmediğine yönelik eleştirileri de yanıtladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın oturduğu koltukla arasında yaklaşık 20 koltuk olduğunu kaydeden Özel, "Koltuk beğenmemek değil de oturduğun koltuğun hakkını yedirmemek. Sayın Bekir Bozdağ vardı, o da hak verdi. O meclis başkanvekili, dedi ki 'Özgür Bey bizden önde protokol' deyince biz doğru yere oturtulduk. Kıbrıs Meclis Başkanı ile birlikte. Ama şu da anlaşıldı ki bir protokol hatasından kaynaklanıyor." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş'un yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamaları

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, "CHP önce seçimleri kazanıp, bu devletin başına geçecek, sonra CHP bu devleti gerçek bir hukuk devleti haline getirecek. Bu devlette güvercin katillerine ve o katilin sırtını sıvazlayana, günü gelince serbest bırakana nefes aldırırsam namussuzum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu konuda yeni infaz düzenlemesi yapılmasına yönelik açıklamaları hatırlatılan Özel, Kurtulmuş ile Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmaları, iç tüzükle ilgili meseleleri ve meclisin yapması gereken bazı işlerde ortaklaşa yapılacakları konuştuklarını bildirdi. Özel, "Ben Adalet ve Kalkınma Partisi ile Anayasa Mahkemesini güçsüzleştirecek ve bu yargı krizini Erdoğan'ın gönlüne göre çözecek hiçbir işin içinde olmam, bunu herkes bir bilsin. Ama örneğin infaz düzenlemesi ile bu tip katillerin böyle kolayca dışarı çıkmasına engel olacak şeylere de olumlu katkı sağlarız." değerlendirmesinde bulundu.

"Kongredeki tutumlar, bizim için bir ölçüt değil"

Parti içindeki gençleşme ve partili kadınlara alan açılmasına ilişkin soruyu Özel, "Parti meclisinde ve il başkanları toplantısında şunu kararlaştırdık. Arkadaşlarımız yerel seçim gündemini, başladığımız gençleşme ve başladığımız daha çok kadına alan açma ve hedefimiz olan eşit temsilde önemli adımlar atma noktasında herkes ev ödevini aldı, illerinde çalışıyorlar." şeklinde yanıtladı.

Özel, yerel seçim adaylarının belirlenmesi sürecinde, kendisine pazartesi günü bir taslak takvim sunulacağını, başvuruların ne zaman nereye yapılacağını, istifa tarihlerini bu çalışma üzerinden yürüteceklerini kaydetti. Özel, "Kamuoyu araştırmalarıyla vatandaşın gönlünde olan başkanları tekrar aday göstereceğiz. Kongreden önce de söylemiştim. Kongredeki tutumlar, bizim için bir ölçüt değil. Kongrede karşımdaymış başarılıysa listede, kongrede yanımdaymış başarısızsa müsaade isteyeceğiz, başka yerde çalışırız, böyle yapacağız." ifadelerine yer verdi.

"Kurultay odaklı kimseye belediye başkanlığı sözüm yok"

Seçimden önce kimseye söz vermediğini vurgulayan Özel, "Hiç kimseye kurultay odaklı verilmiş bir belediye başkanlığı sözüm yok. Şu anda kim belediye başkanı olacak, sizin gibi ben de bilmiyorum. Ama yöntemi biliyorum, ölçme değerlendirmeyle vatandaşın gönlünde seçildiğinden iyi yere gitmiş olanlar göreve devam edecek, kötüye gitmiş olanlar görevi devredecek." diye konuştu.

Görevi devredeceklere ilişkin illerden gelen raporlara göre yöntem belirleyeceklerini anlatan Özel, "Benim gönlümden geçen eğer sağlıklı sonuç vereceğine inanıyorlarsa herhangi bir yerde sandık koymak. Yani ön seçim ama ön seçim deyince hakim gözetiminde, o 48 gün kala yapılıyor, o olmaz. Ama örgüt denetiminde ön seçim. Cumhuriyet Halk Partinin denetiminde ön seçim." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

"Ankara'dan büyük bir rekor bekliyorum"

Özel, CHP'li belediyeleri bütünü itibarıyla başarılı bulup bulmadığına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Birkaç örnek hariç, ki oralara da niye diye bakıyoruz. Halk başarılı buluyor. Ekrem Başkanı, Mansur Başkanı inanılmaz başarılı buluyorlar. Yani mesela Ankara'da Mansur başkanın alacağı oy oranı belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Ankara'dan aldığımız en yüksek oy oranına ulaşacak, büyük bir rekor bekliyorum. İstanbul'da nefes nefese seçildiğimiz 31 Mart'tan çok ilerideyiz."

Milletin gönlünde olanların listelerinde de olacağını belirten Özel, "Benim gönlümden geçen 2023 bitmeden belediyelerimizin önemli miktarını açıklamak istiyoruz yani 2024'te artık sahada çalışıyor olsunlar." dedi.

Bundan sonraki süreçte deprem bölgesine gideceğini dile getiren Özel, ziyaretleri belediye başkanları ve parti yönetimindeki deneyimli isimlerle yapacağını ifade etti.

"Biz Kemal Bey'den bir enkaz devralmadık"

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu dönemine ilişkin olarak da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kemal Bey bu partiye inanılmaz emek verdi. Bu partiye nezaketi getirdi ve bu partide çok önemli bir değişimi de gerçekleştirdi. Kendisi de zaman zaman kapalı toplantılarda anlatırdı. Biz Kemal Bey'den bir enkaz devralmadık. Ben, 'Kemal Bey'den enkaz devraldım' dersem nankörlük etmiş olurum. Biz, Kemal Bey'den büyük bir mücadelenin sonucunda çok önemli bir seçimi kaybetmiş ama çok yaklaşmışken kaybetmiş, bir sürü doğru yapmış, bazı yanlışları yapmış. Yanlışlarından ders alıp da doğruları sürdürürsek, iktidar namzeti bir parti devraldık. O yüzden Kemal Bey'in emeğini, hem insan olarak Kemal Bey'e saygılı olmak hepimizin boynunun borcu hem de örgütsel emeğini görmemek nankörlük olur."

Özel, Kılıçdaroğlu'nun evine çekilmesi yerine, bir ofiste Türkiye siyasetine katkılar yapmaya devam etmesinin önemli olduğunun da altını çizdi.

İYİ Parti ile ittifak yapacak mısınız?

Kendisine "İYİ Parti ile ittifak yapacak mısınız" şeklinde çok soru geldiğini dile getiren Özel, Meral Akşener ile abla kardeş ilişkisi içerisinde olduklarını anlattı. Akşener'in kendisini tebrik için aradığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Bence aramızda bundan sonra çok sağlıklı görüşmeler olabilir. Biz birbirine kaybettirmek değil, birbirine kazandırmak üzere bir ilişki kurarız. Ayrıca İYİ Parti de CHP de farklı siyasi partilerle farklı ilişkiler içinde olabilirler, görüşebilirler. 'Biz istiyoruz' diye bir ittifak yapılmak zorunda değildir. Öyle bir dayatma içinde olmayız. Ama son derece yapıcı yaklaşıyoruz meseleye ve ben bizden beklenen gibi Türkiye'ye kazandıracak, partilerimize kazandıracak ve iyi sonuçlar alacak bir müzakereyi yürütebileceğimizi, bunu da iyi ilişkiler üzerinde başlatabileceğimizi düşünüyorum."

Özel, bütün partilerle bayramlaşabilen tek parti olduklarına dikkati çekerek, tüm partilerle diyaloglarının süreceğini bildirdi.