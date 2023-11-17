BIST 7.838
DOLAR 28,69
EURO 31,18
ALTIN 1.830,50
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji’den Denizli için uyarı yapıldı, kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji’den Denizli için uyarı yapıldı, kuvvetli fırtına geliyor

Denizli’de yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

Abone ol

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak bölgesinde rüzgarların güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına, yer yer tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgede beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında başlayacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazar günü sabah saat 03.00 sıralarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de evden hırsızlık yaptılar, 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
Eskişehir'de evden hırsızlık yaptılar, 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
Mehtap bebek ölü bulunmuştu! Babanın mahkemedeki ifadesi tüyleri diken diken yaptı
Mehtap bebek ölü bulunmuştu! Babanın mahkemedeki ifadesi tüyleri diken diken yaptı
Meteoroloji Aydınlı vatandaşları kuvvetli fırtınaya karşı uyardı
Meteoroloji Aydınlı vatandaşları kuvvetli fırtınaya karşı uyardı
Bursa'da gençler çevre farkındalığı oluşturmak için doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi
Bursa'da gençler çevre farkındalığı oluşturmak için doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi
Meteoroloji az önce İstanbul için uyarı geçti! Saat verildi
Meteoroloji az önce İstanbul için uyarı geçti! Saat verildi
Özgür Özel 'büyük bir rekor bekliyorum' diyerek duyurdu İYİ Parti ile ittifak yapacak mısınız sorusuna cevap
Özgür Özel 'büyük bir rekor bekliyorum' diyerek duyurdu İYİ Parti ile ittifak yapacak mısınız sorusuna cevap
Isparta'da 16 yıl hapis cezası almış şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi
Isparta'da 16 yıl hapis cezası almış şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi
Amasya’da etkili olan sis denizi şehri kapladı
Amasya’da etkili olan sis denizi şehri kapladı
İYİ Parti'li 2 vekil istifa edip AK Parti'ye katılacak iddiası! Cemal Enginyurt "O zaten gizli AK Partili' dedi
İYİ Parti'li 2 vekil istifa edip AK Parti'ye katılacak iddiası! Cemal Enginyurt "O zaten gizli AK Partili' dedi
Dilan Polat cezaevi değiştirdi! Silivri'den Çorlu'ya nakledildi, Sıla Doğu ise...
Dilan Polat cezaevi değiştirdi! Silivri'den Çorlu'ya nakledildi, Sıla Doğu ise...
Burdur İtfaiyesi ani yağış ve su baskınlarına karşı teyakkuza geçti
Burdur İtfaiyesi ani yağış ve su baskınlarına karşı teyakkuza geçti
Michelin Rehberinin İstanbul seçkisine giren restoranlar plaketlerini aldı
Michelin Rehberinin İstanbul seçkisine giren restoranlar plaketlerini aldı