BIST 7.838
DOLAR 28,69
EURO 31,18
ALTIN 1.830,50
HABER /  GÜNCEL

Aksaray’da çekiciye yüklenmiş araçların lastiğinden uyuşturucu çıktı

Aksaray’da çekiciye yüklenmiş araçların lastiğinden uyuşturucu çıktı

Aksaray’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, çekiciye yüklenmiş 2 ayrı otomobilin lastiklerinin içine gizlenmiş 62 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Abone ol

Operasyon, 14 Kasım tarihinde Aksaray - Adana Karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır ilinden Ankara’ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen araç çekicisini Aksaray sınırlarında takibe aldı. Çekicinin merkeze yaklaşması üzerine narkotik ekipleri, operasyon düzenledi. Çekici ve üzerinde bulunan 2 ayrı otomobilde narkotik köpeğiyle birlikte geniş çaplı arama yapan ekipler, köpeğin araçların lastiğine tepki vermesi üzerine araç lastiklerini söküp jant ile lastiği ayırdı. Lastik ile jant arasına gizlenmiş 91 paket halinde 62 kilo Skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan çekici sürücüsü B.A. (50) emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa gereksiz antibiyotik kullanımıyla mücadelede zorlanıyor!
Avrupa gereksiz antibiyotik kullanımıyla mücadelede zorlanıyor!
Abdulkadir Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 85 dakika olacak
Abdulkadir Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 85 dakika olacak
Meteoroloji’den Denizli için uyarı yapıldı, kuvvetli fırtına geliyor
Meteoroloji’den Denizli için uyarı yapıldı, kuvvetli fırtına geliyor
Ankara-İstanbul arası 85 dakika olacak!
Ankara-İstanbul arası 85 dakika olacak!
Eskişehir'de evden hırsızlık yaptılar, 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
Eskişehir'de evden hırsızlık yaptılar, 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
Mehtap bebek ölü bulunmuştu! Babanın mahkemedeki ifadesi tüyleri diken diken yaptı
Mehtap bebek ölü bulunmuştu! Babanın mahkemedeki ifadesi tüyleri diken diken yaptı
Meteoroloji Aydınlı vatandaşları kuvvetli fırtınaya karşı uyardı
Meteoroloji Aydınlı vatandaşları kuvvetli fırtınaya karşı uyardı
Bursa'da gençler çevre farkındalığı oluşturmak için doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi
Bursa'da gençler çevre farkındalığı oluşturmak için doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi
Meteoroloji az önce İstanbul için uyarı geçti! Saat verildi
Meteoroloji az önce İstanbul için uyarı geçti! Saat verildi
Özgür Özel 'büyük bir rekor bekliyorum' diyerek duyurdu İYİ Parti ile ittifak yapacak mısınız sorusuna cevap
Özgür Özel 'büyük bir rekor bekliyorum' diyerek duyurdu İYİ Parti ile ittifak yapacak mısınız sorusuna cevap
Isparta'da 16 yıl hapis cezası almış şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi
Isparta'da 16 yıl hapis cezası almış şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi
Amasya’da etkili olan sis denizi şehri kapladı
Amasya’da etkili olan sis denizi şehri kapladı