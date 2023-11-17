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Çorum'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü!

Çorum'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü!

Çorum'un Alaca ilçesinde traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, traktör sürücüsü yaralandı.

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Cemalettin Saçır (53) idaresindeki 19 DV 244 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Küre köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan Haydar Bıyıksız'ın kullandığı 19 DT 990 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti, traktör sürücüsü ise yaralandı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolunun bir bölümünde ulaşımda aksama yaşandı.

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