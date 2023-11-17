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İstanbul'da hava çok fena! THY uçuşlarına fırtına düzenlemesi: 40 sefer karşılıklı iptal edildi

İstanbul'da hava çok fena! THY uçuşlarına fırtına düzenlemesi: 40 sefer karşılıklı iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

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Yarın İstanbul'da fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ne fırtına uyarısından sonra Türk Hava Yolları'da seferlerinde düzenlemeye gitti.

THY, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca toplam 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği'nden de bir uyarı geldi. Valiliğin resmi hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

İstanbul'da 5 günlük hava durumu...

Bir uyarı da Kerem Ökten'den: Pazar günü afet tehlikesi!

Uzman isim Kerem Ökten ise yaptığı açıklamada, "Afet Tehlikesi! İstanbul'un Karadeniz'e yakın ilçelerinde Pazar günü 2004'ten bile daha güçlü bir fırtına bekleniyor. Anlık hamleler Kasırga hızında. Üçüncü köprü ile ikinci köprü arasında hasar riski var. Köprü halatları da güçlendirilmeli. İstanbul havalimanı alarma geçmeli..." dedi.

İstanbul'da saatlik hava durumu...

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