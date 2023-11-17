Eskişehir Beylikova Belediyesi tarafından evlere su arıtma sistemi takıldı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde halk tarafından sıklıkla kullanılan bir çeşmeye, Beylikova Belediyesi tarafından su arıtma sistemi takıldı.

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Beylikova Belediyesi tarafından ilçede halkın kullanımına açık olan bir çeşmeye arıtma sistemi kuruldu. Belediye tarafından, arıtılan sudan numune alınarak değerler kontrol edildi. Analiz sonuçlarında oldukça iyi seviyede olduğu tespit edildi. Yapılan arıtma sistemi sonrası Beylikova’da yaşayan vatandaşlar, içme suyuna ücretsiz ulaşabiliyor

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp yapılan çalışmalarla alakalı ise şöyle konuştu;



“İlçemize yenilikleri getirmeye devam ediyoruz. Önce susuz olan tarlalarımız sulak durumuna getirdik. Binlerce dönüm tarlamızı suladık, verimi arttırdık. Şimdi de yaptığımız çalışma sonrasında ilçemizde ki bir çeşmemize arıtma sistemini kurduk. Arıtma sistemi ardından incelettiğimiz sular ‘Kalabak’ suyu ayarında olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımızın kullanıma açtık. Vatandaşlarımız bu durumdan çok memnun kaldı. Diğer çeşmelerde de aynısını istedi. Bizde bu konu hakkında çalışmalara başladık. İlerleyen süreçte diğer çeşmelerden de rahatlıkla içme sularını temin edebilecekler. Artık ilçede içme suyuna para verme dönemi bitti. Vatandaşı bu yükten kurtardık.”