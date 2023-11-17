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Meteorolojiden Muğla’ya fırtına uyarısı!

Meteorolojiden Muğla’ya fırtına uyarısı!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’da Cumartesi günü sabah saatlerinde itibaren fırtına uyarısında bulundu.

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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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